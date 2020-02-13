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Haliliye’de karla mücadele devam ediyor

İHA

Haliliye'de dün akşam saatleri ile birlikte etkili olmaya başlayan kar yağışında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de karla mücadele devam ediyor

Haliliye’de dün akşam saatleri ile birlikte etkili olmaya başlayan kar yağışında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye’de dün akşam saatleri ile birlikte etkili olmaya başlayan kar yağışında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün koordine çalışması ile tuzlama, kar küreme, kaldırım temizleme işlemleri sabaha kadar sürdü. Ekipler halen etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
“Tüm ekipler 24 saat sahada olacak”
Kar yaşının etkili olmaya başladığı saatlerde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta ekipler ile birlikte sahaya indi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak tüm ekiplerimizi sahaya dağıtmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz bir taraftan bize bağlı olan sokaklarda tuzlama çalışması yaparken, diğer ekiplerimizi bölge bölge dağıtıp onlarda kaldırımlar üzerindeki kar küreme işlemini gerçekleştiriyor. Hemen ardından kaldırımlarda tuzlama işlemi yapıyoruz. Hava raporlarına göre kar yağışı devam edecek. Ekiplerimizde kar yağışı boyunca durmayacaklar. Hep birlikte tüm belediyeler olduğu gibi Haliliye Belediyesi de tüm ekipleriyle 24 saat sahada olacaklar” dedi.
Kaldırımlar temizleniyor
Olumsuz hava koşullarından yoğun olarak etkilenenler arasında yer alan yayaların yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü gün boyu kaldırımlarda arındırma çalışmalarında bulundu. Kaldırımlarda kaymalar ve donmaların önüne geçmek için ekipler ara arterlerden başlayarak kaldırımları, cami önleri ve merdivenleri kardan arındırdı.
Tuzlama çalışması yapılıyor
Kar yağışıyla beraber gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri olan tuzlama çalışmaları Haliliye Belediyesi tarafından aralıksız olarak devam ettiriliyor. Tonlarca tuzun kullanıldığı çalışmalar özellikle araçların trafikte güvenli olarak ilerlemeleri için önem taşıyor. Gece boyunca etkisi beklenen don olaylarına karşı en önemli önlemlerden biri olan tuzlama çalışmaları gece boyunca da sürdürülecek.
Beyaz masa 24 saat mesaide
Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Birimi ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmek adına yoğun mesai harcıyor.. Beyaz masa ekiplerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, vatandaşlardan gelen taleplerin de yanıt bulduğu birim olmaya devam ediyor.
Kütüphaneler ve okuma salonları açık
Şanlıurfa’da kar yağışının etkili olması ile birlikte Valilik bir süre ile eğitime ara verdi. Ancak Haliliye Belediyesin bünyesinde hizmet veren kütüphaneler ve okuma salonları öğlencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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