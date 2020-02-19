Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

İHA

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 19 Şubat19 Mart 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telabyadlılar imzalanan protokol ile temiz su içebilecek
YEREL HABERLER Telabyadlılar imzalanan protokol ile temiz su ...
Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı
YEREL HABERLER Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin ...
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 ...
Vali Erin, Telabyad’da yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Erin, Telabyad’da yürütülen çalışmaları inceledi
Şanlıurfa´da terör operasyonlarında 51 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonlarında 51 gözaltı
Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı döşedi
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı ...
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane ...
(Görüntülü) 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı ...
(Görüntülü) Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı
Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği ...
1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
Şanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi ...
Karaköprü’de geleceğin basketbolcuları yetişiyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri ...
Eyyübiye’ye atık toplama kutuları yerleştirildi
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye atık toplama kutuları yerleştirildi
Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 ...
İl olma sevdası klip yaptırdı
YEREL HABERLER İl olma sevdası klip yaptırdı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otomobilin yayaya çarpıp kaçtığı kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını ...
Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı ...
Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli ...
Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi
YEREL HABERLER Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri ...
Şanluırfa’da 100 bin fidan toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Şanluırfa’da 100 bin fidan toprakla buluşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X