Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, gençlere uyuşturucu hapları özendirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen C.G.'nin evine operasyon düzenlendi. Özel eğitimli köpekle yapılan aramada, evin damında plastik kasalara gizlenmiş bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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