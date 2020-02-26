Vali Erin’den Regaib Kandili mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaib Kandili münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Vali Erin mesajında, “Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan bu günlerin milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan diler, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.