Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa´da (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa´da (2)

DHA

ERDOĞAN: NATO'DAKİ DURUMUMUZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Akar ve komutanlar burada sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi. Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına seslendi. "Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede...

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa´da (2)

<br>ERDOĞAN: NATO'DAKİ DURUMUMUZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK<br>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Akar ve komutanlar burada sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi.<br>Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına seslendi.<br>"Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir" diyen Erdoğan şunları söyledi:<br>"Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler, şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta, hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize karşı hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir."<br>'AZİM VE KARARLILIKLA GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİRLER'<br>Bakan Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve komutan arkadaşlarım adına, buradaki ordu, kolordu, tümen ve tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde cevap verdi.<br>Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devam etti.Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)<br> DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-05 16:12:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyazgül sahada çalışmaları denetliyor
YEREL HABERLER Beyazgül sahada çalışmaları denetliyor
Haliliye’de ekiplerin cuma seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de ekiplerin cuma seferberliği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattındaki Akar ile telefonla görüştü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattındaki Akar ile ...
Şanlıurfa’da seyyar olarak kullanılan 3 kaçak trafo ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da seyyar olarak kullanılan 3 kaçak trafo ...
Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı ...
Telabyad’da altı köye insani yardımlar ulaştırıldı
YEREL HABERLER Telabyad’da altı köye insani yardımlar ulaştırıldı
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte ...
Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa´da
YEREL HABERLER Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa´da
Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik ...
Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yalçınkaya müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Yalçınkaya müjdeyi verdi
Siverek´te 193 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Siverek´te 193 kilo esrar ele geçirildi
Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı Dövüşen köpekleri ayırmak için demir çubukla aralarına girdi
YEREL HABERLER Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini ...
‘Kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER ‘Kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor
Şuski alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şuski alt yapı çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
Toprak Koruma Kurulu Vali Erin başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Toprak Koruma Kurulu Vali Erin başkanlığında toplandı
Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor
Vatandaşlar Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Vatandaşlar Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından ...
18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü
Karaköprü’ye 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi
YEREL HABERLER Karaköprü’ye 4 milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi
Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü
Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Haliliye’nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X