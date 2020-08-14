Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediyesinin mahkeme tarafından iptal edilen imar sorunu, AK Partili Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin verdiği mücadele sonucu çözüme kavuşuyor. Başkan Ekinci, yeni imar planının Viranşehirlilere hayırlı olmasını diledi.

Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesinin mahkeme tarafından iptal edilen imar sorunu, AK Partili Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin verdiği mücadele sonucu çözüme kavuşuyor. Başkan Ekinci, yeni imar planının Viranşehirlilere hayırlı olmasını diledi.
2013 yılında HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Sinan Burun döneminde yapılan imar çalışmasında kurum görüşleri alınmamıştı. Bu nedenle DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Viranşehir İlçesinin imarını iptali için mahkemeye başvurmuştu. Üç yıl süren mahkeme sonucunda Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi, Viranşehir Belediyesinin imarının iptaline karar verdi. Bu karar Şanlıurfa’nın en büyük ikinci ilçesi olan Viranşehir’deki tüm gayrimenkullerin tarlaya dönüşmesine yol açmıştı.
Büyük sorunu Başkan Ekinci çözdü
Adeta kilitleme noktasına gelen Viranşehir ilçesinin en büyük sorununun çözmek ise Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye düştü. 2019 yılında İmar Müdürü Mehmet Nuri Çiftçi’ye talimat veren Başkan Ekinci, Viranşehir İlçesinin imar sorununun çözümü için adeta bir yıl verdiği mücadelenin karşılığını bugün aldı. Başta DSİ, Tarım İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Toprak Koruma Kurulu, Devlet Demir Yolları başta olmak üzere ilgili kurumlardan olumlu görüş yazıları alındı. 2 bin 850 hektarlık Viranşehir İlçesinin yeni imarı için bugün önemli bir toplantı yapıldı.
Oy birliğiyle karara bağlandı
Şanlıurfa Valiliğinde Vali yardımcısı Metin Esen başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başta olmak üzere diğer kurul üyeleri, Viranşehir’in 16 merkez mahallesini kapsayan imar düzenlemesine oy birliğiyle karara bağladılar.
Toprak Koruma Kurulu Toplantısını yakından takip eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yeni bir Viranşehir’in önünü açacak olan imar düzenlemesinde emeği geçen toprak koruma kurulu üyelerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Bahaddin Çiftçi’ye, Tarım Reformu Şube Müdürü Ahmet Kıratoğlu’na ve tüm kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.
Viranşehirlilere hayırlı olsun
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir İlçesinde inşaat sektörü başta olmak üzere mevcut bina sahiplerinin kısacası bütün Viranşehirlilerin iptal edilen imar düzenlemesinden dolayı büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Yeni konut alanları yapılmıyordu, tapu sorunu yaşanıyordu, ev hayali kurmak isteyenler kredi çekemiyorlardı. Belediye Başkanı olarak Viranşehir’in en büyük sorunu olan bu imar planı için bir yıldır mücadele verdim. Allah’a çok şükür bu sorun çözülüyor. Viranşehir’e ve Viranşehirlilere hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi Validen hastanelere şok denetim
YEREL HABERLER Vali tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi Validen ...
Şanlıurfa’da yeni sıkı tedbir kararları alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeni sıkı tedbir kararları alındı
50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu mücadelesi Her gün ölüm yolunu kullanan çobanlar alt geçit istiyor
YEREL HABERLER 50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu ...
Beyazgül’den AK Parti'nin kuruluş yıl dönüm mesajı
YEREL HABERLER Beyazgül’den AK Parti'nin kuruluş yıl dönüm mesajı
Haliliye’de temizlik ve dezenfekte çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de temizlik ve dezenfekte çalışması sürüyor
Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı
YEREL HABERLER Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak ...
Üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
Şanlıurfa’da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 bin 145 TL
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 ...
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
YEREL HABERLER HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı ...
Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele ...
Haliliye’de yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışması
Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
YEREL HABERLER Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Otomobille çarpışan motosikletlinin kalkıp yürümesi kamerada Şanlıurfa’da yaşanan kaza kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp ...
Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Yeniden
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler ...
Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X