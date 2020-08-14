Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesinin mahkeme tarafından iptal edilen imar sorunu, AK Partili Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin verdiği mücadele sonucu çözüme kavuşuyor. Başkan Ekinci, yeni imar planının Viranşehirlilere hayırlı olmasını diledi.

2013 yılında HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Sinan Burun döneminde yapılan imar çalışmasında kurum görüşleri alınmamıştı. Bu nedenle DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Viranşehir İlçesinin imarını iptali için mahkemeye başvurmuştu. Üç yıl süren mahkeme sonucunda Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi, Viranşehir Belediyesinin imarının iptaline karar verdi. Bu karar Şanlıurfa’nın en büyük ikinci ilçesi olan Viranşehir’deki tüm gayrimenkullerin tarlaya dönüşmesine yol açmıştı.

Büyük sorunu Başkan Ekinci çözdü

Adeta kilitleme noktasına gelen Viranşehir ilçesinin en büyük sorununun çözmek ise Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye düştü. 2019 yılında İmar Müdürü Mehmet Nuri Çiftçi’ye talimat veren Başkan Ekinci, Viranşehir İlçesinin imar sorununun çözümü için adeta bir yıl verdiği mücadelenin karşılığını bugün aldı. Başta DSİ, Tarım İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Toprak Koruma Kurulu, Devlet Demir Yolları başta olmak üzere ilgili kurumlardan olumlu görüş yazıları alındı. 2 bin 850 hektarlık Viranşehir İlçesinin yeni imarı için bugün önemli bir toplantı yapıldı.

Oy birliğiyle karara bağlandı

Şanlıurfa Valiliğinde Vali yardımcısı Metin Esen başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başta olmak üzere diğer kurul üyeleri, Viranşehir’in 16 merkez mahallesini kapsayan imar düzenlemesine oy birliğiyle karara bağladılar.

Toprak Koruma Kurulu Toplantısını yakından takip eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yeni bir Viranşehir’in önünü açacak olan imar düzenlemesinde emeği geçen toprak koruma kurulu üyelerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Bahaddin Çiftçi’ye, Tarım Reformu Şube Müdürü Ahmet Kıratoğlu’na ve tüm kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.

Viranşehirlilere hayırlı olsun

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir İlçesinde inşaat sektörü başta olmak üzere mevcut bina sahiplerinin kısacası bütün Viranşehirlilerin iptal edilen imar düzenlemesinden dolayı büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Yeni konut alanları yapılmıyordu, tapu sorunu yaşanıyordu, ev hayali kurmak isteyenler kredi çekemiyorlardı. Belediye Başkanı olarak Viranşehir’in en büyük sorunu olan bu imar planı için bir yıldır mücadele verdim. Allah’a çok şükür bu sorun çözülüyor. Viranşehir’e ve Viranşehirlilere hayırlı olsun” diye konuştu.

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