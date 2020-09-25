Türk bayrağını indirmeye çalışan şüpheli, daha önce terörden gözaltına alınmış



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından yakalanan Uğur K.´nın, daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İlçenin Meydan Mahallesi'ndeki hakim bir tepede şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağı, dün akşam saatlerinde bir kişi tarafından indirilmek istendi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken kayalık alanda yakaladı. Polis, çağırılan itfaiye aracı ile isminin Uğur K. olduğu belirlenen şüpheliyi kayalık bölgeden indirdi. Bu sırada olayı haber alıp bölgede toplananlar, Uğur K.'yı linç etmeye kalktı. Kalabalık, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle dağıtıldı. Uğur K., daha sonra zırhlı araç ile emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu süren Uğur K.'nın, daha önce terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheliyle ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-09-25 11:09:57



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