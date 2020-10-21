Şanlıurfa’da 4. Murad Kültür Merkezi hizmete açılıyor

Karaköprü Belediyesinin Seyrantepe Mahallesinde faaliyete geçireceği 4. Murad Kültür Merkezi Cuma günü açılışı yapılarak hizmete başlıyor.

Karaköprü Belediyesi ilçenin yeni ve hızla büyüyen toplu konut bölgesi Seyrantepe Mahallesine yeni hizmetler kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle TOKİ’den devralınan bir yapı değerlendirilerek kültür merkezi ve okuma evine çevrildi.

Tadilat çalışmaları biten ve Karaköprü'yü Şazeli Ali Dede'ye vakfeden Sultan 4. Murad'ın adı verilen kültür merkezi 23 Ekim Cuma Günü açılışı yapılarak gençlerin hizmetine sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe mahallesindeki kültür merkezi ve okuma evinin mahalledeki önemli bir eksiği giderme adına önemli bir hizmet olduğunu dile getirerek,”Biz her mahallemize okuma evi kazandırma sözü vermiştik. 3 mahallemize kazandırdık ve Seyrantepe mahallemize de bir kültür merkezi ile okuma evi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Cuma günü bu merkezimizi vatandaşlarımızın, gençlerimizin hizmetine açacağız. Burada okuma salonumuz, kurslarımız ve çeşitli faaliyetlerimizle Seyrantepe'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kültür merkezimizin Seyrantepe mahallemize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplamda bin 180 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan kültür merkezi ve okuma evinin çevresinde oyun parkı ve dinlenme alanı da bulunuyor.

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