Şanlıurfa´da, motosiklet hırsızlığına 6 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, çalıntı 13 motosikletle yakalandı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezinde çalınan motosikletlerin, ilçe kırsalındaki depolara getirildiğini ve burada parçalara ayrılarak satıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. 6 farklı noktadaki depolara düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası, uyuşturucu ile terör örgütü PKK'nın bez parçası ele geçirildi. Motosikletlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-12-25 13:44:21



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