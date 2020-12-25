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112’den kebap çerez ve içecek sipariş ettiler Şanlıurfa’da eşine ulaşamayan vatandaş 112’den yardım istedi Şanlıurfa'da 112 bir yılda 5 milyon 200 bin çağrı aldı, 4 buçuk milyonu asılsız çıktı

İHA

112’den kebap çerez ve içecek sipariş ettiler Şanlıurfa’da eşine ulaşamayan vatandaş 112’den yardım istedi Şanlıurfa'da 112 bir yılda 5 milyon 200 bin çağrı aldı, 4 buçuk milyonu asılsız çıktı

Şanlıurfa’da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yıl içerisinde yapılan 5 milyon 200 bin çağrının yüzde 89'u asılsız çıktı. 112’yi gereksiz çağrılar ile meşgul eden vatandaşların istekleri arasında kebap, çerez ve içecek siparişleri de yer aldı.
Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Akbaş, günlük ortalama 30 bin çağrının yapıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıların sayısında geçmiş yıllara göre ciddi artış olduğunu söyledi. Korona virüs ile birlikte gereksiz çağrı sayısında ciddi bir artışın oluğuna dikkati çeken Akbaş, gereksiz çağrıların 112'ye ihtiyacı olanları zor durumda bıraktığını belirtti. Kentte 56 noktada 100 ambulansla acil vakalara gidildiğini ancak 112'nin gereksiz meşgul edilmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Akbaş, “Bu yıl içerisinde 5 milyon 200 bin çağrıdan sadece yüzde 89 bin asılsız çağrılar oluşturuyor" dedi.

“4 buçuk milyon gereksiz çağrı aldık”
Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte asılsız ve gereksiz çağrı sayısının artığını ifade eden Akbaş, “Bilindiği üzere dünyada korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte her sektörde ciddi sorunlar ile karşılaşıldı. Mart tarihinden itibaren salgının ülkemizde de görülmesi üzerine kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların tüm talepleri sosyal vefa grupları ile alınmaya başlandı. Bu durum sonrası 112'ye korkunç sayıda başvuru ve çağrılar düşmeye başladı. Şu ana kadar aldığımız çağrıların sayısı 5 milyon 200 bini aştı. Bizi üzen bir nokta var. Çağrıların yüzde 89'unun gereksiz olduğunu ifade etmek isterim. Yüzde 89’una tekabül eden sayı ise 4 buçuk milyondur. Ne yazık ki 4 buçuk milyonun üzerinde gereksiz çağrı aldık. Gelen çağrıların sadece 600 binin vakaya dönüştüğünü ve bunların içinden ise 439 binini sağlığa aktardığımızı, 232 binini emniyete aktardığımızı, 45 binini jandarmaya ve 35 binini ise itfaiye ekiplerine aktardığımızı bildirmek isteriz” dedi.

“İnanın kebap siparişi verenler var”
Müdür Akbaş açıklamasının devamında, “Şunu ifade etmek isterim. İnanın gelen çağrıların içerisinden kebap siparişi verenler var. Bunun yanı sıra içecek siparişi verenden tutun da çerez isteyene kadar var. Hatta bir çağrıda, bir vatandaşımız eşinin telefonuna ulaşamadığını, bizim vasıtamız ile eşine ulaşmak istediğini bize iletiyor. Bir hasta ise ‘internet paketim bitti, internet paketi istiyorum’ dedi. Bazı vatandaşlarımız ‘EBA şifresi alamadım, bana yardımcı olun’ diye bizi arayarak yardım istiyor. Bir başka istek ise ‘Siz sabaha kadar uyumuyorsunuz, sabah ezanında bizi uyandırabilir misiniz’? Dolayısıyla bu gibi bir sürü gereksiz çağrılar alıyoruz. Şunu da ifade etmek isterim. Bizim ana temamız var. Ana sloganımızın içinde hayat var. Dolayısıyla işin içinde hayat var. Sizin gereksiz aradığınız bir zamanda başkasının hayatına ve canına mal olabilirsiniz. Lütfen gereksiz aramanın yapılmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Burası acil hizmetler sunan ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren acil çağrı merkezidir. Biz 5. büyük kurumumuzdan biri olan Orman Bölge Müdürlüğü Alo 177’yi de 21 Aralık itibariyle devreye aldığımızı hatırlatmak isteriz. Toplamda 5 büyük kurumun acil çağrılarını bu merkezimizde alıyoruz. Şanlıurfa Türkiye'nin yüzölçümü bakımından 7’nci, nüfus olarak da 8’inci büyük ilidir. Bu coğrafyada bin 428 mahallede 2 buçuk milyon insana hizmet ediyoruz. Burası önemli acil çağrıların öneminden ziyade hayata, cana ve mala yönelik hizmetler de veriliyor. Buradan tüm halkımıza şunu özellikle istirham ediyorum, lütfen gereksiz yere 112'yi arayarak meşgul etmeyiniz. Sizin gereksiz aramanız başkasının canına mal olabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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