Haliliye’de 'Güvenli Park Projesi' hayata geçiriliyor

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerin güvenli hale getirilmesi amacıyla 75 parkta başlattığı “Güvenli Parklar” projesini devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçedeki park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Haliliye için peyzaj çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilk etapta belirlenen 75 park için 'Güvenli Parklar Projesi'ni hayata geçirdi. Parklara güvenlik kamerası montajı yapılan çalışma kapsamında, aydınlatma sistemleri de yenileniyor. Parkların daha güvenli hale getirilmesi amaçlanan çalışmanın 75 parkta kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Güvenli Parklar Projesinin yanı sıra parklarda yeni fidanları toprakla buluşturup çocuk oyun gruplarının da yenilenmesini sağlıyor.

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