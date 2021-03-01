Ceylanpınar Belediyesi kilitli parke taşı üretecek

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü kilitli parke taşı fabrikası için somut adımlar atıldı. Başkan Soylu, fabrikanın zemin hazırlık çalışmalarına başlandığı müjdesini verdi.

Ceylanpınar’ın sorunlarının çözümü için çalmadık kapı bırakmayan, kente hizmet için sonuç alıncaya kadar Ankara’yı adeta mesken edinen Başkan Feyyaz Soylu’nun çabaları sonuç verdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yoğun uğraşları sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilçeye kazandırılan kilitli parke taşı üretim tesisi ile ilgili zemin hazırlık çalışmalarına başlandı. Halka müjdeyi veren Başkan Soylu’nun, yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olan ve kullanılmayan Ceylanpınar Belediyesi şantiyesinde yer alan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için ekiplerine yoğun bir şekilde çalışma talimatı verdi.

Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kilitli parke üretim tesisinin kurulacağı bölgede zemin hazırlık çalışmalarını sürdürürken, Başkan Soylu’nun müjdesi ilçede sevinçle karşılandı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçenin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, kilitli parke taşı fabrikasıyla artık yol çalışmalarının daha seri ve daha düşük maliyetle gerçekleşeceğini bildirdi.

Günlük bin 200 metre kare kilitli parke taşı üreteceklerini belirten Başkan Soylu, böylelikle ilçe merkezi ve kırsalında çamurlu ve tozlu yolların tarihe karışacağını belirterek, “Bu üretim kapasitesi sayesinde her ay en az bir veya iki kırsal mahallemizde kilitli parke taşı döşeme işini bitirmiş olacağız” dedi.

‘’Ceylanpınarlı vatandaşlarıma hizmet etmeyi bana nasip eden Allah’a hamdolsun” diyen Başkan Soylu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin dört bir yanına nasıl daha güzel hizmetler ulaştırırız diye Ankara’da çok mücadele verdik. Hamdolsun mücadelemizin meyvesini almaya başladık ve ilçemize kilitli parke üretim tesisini kazandırmayı başardık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde halkımıza hizmet ulaştırmak için ‘durmak yok yola devam’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soylu, bu tesisin ilçeye kazandırılmasında büyük emeği olan Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’ya ve kapısını her çalışında kendilerini geri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ilçe halkı adına teşekkür etti.

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