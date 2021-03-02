Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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Şanlıurfa'da terör örgütü Hizbut Tahrir'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Hizbut Tahrir üyelerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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