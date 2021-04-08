Şanlıurfa’da çocuklar tohumları toprakla buluşturdu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çocuklara yönelik 'Geri Dönüşüm Temalı Çevre Şenliği' kapsamında, çocuklar tohumları toprakla buluşturdu.

Karaköprü Belediyesi tarafından doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için dernek ve kreş görevlileri tarafından çocuklar için özel stantlar kuruldu. Karaköprü Belediyesi geri dönüşüm bölümünde yapılan etkinlikte minikler hem eğlendi hem de çevre bilinci edindi.

Etkinlik, Karaköprü Belediye Başkanı metin Baydilli’nin katılımıyla başladı. Etkinlikte minik çocuklar renkli kıyafetlerle defile gösterisi yaptı. Daha sonra ebru sanatı etkinliği, sonrasında ise çocuklara doğadaki yaprak çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. Ardından çocuklarla birlikte tohumlar toprakla buluşturuldu. Baydilli çocuklara kendi elleriyle tohum verdi. Daha sonra çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baydilli, “Karaköprü Belediyesi çevre birimi olarak, çevreyi çocuklara tanıtmak, özellikle bu bilinci onlara aşılamak adına etkinliklerimiz devam ediyor. Bu gün buradaki etkinlilerle çevrenin ne şekilde korunması gerektiğini, çevre olmasa insanın olmadığını, doğayı korumamız gerektiğini, doğayı korursak doğanında bizleri koruyacağını öncelikle onlara bilinçli bir şekilde anlatmak. İnşallah bizler çocuklarımıza çevre bilincini en güzel şekilde aşılayacağız. Bu şekilde öncelikle Karaköprü daha güzel bir Şanlıurfa, daha güzel bir Türkiye oluşturmuş olacağız. Bu Şanlıurfa’nın özelliği Türkiye’nin en genç İli olması. Şanlıurfa yaş ortalaması 20 olan 0 ile 32 yaş arası yüzde 72 nüfusa sahip olan bir il. Yaklaşık 700 bin öğrencinin olduğu bir il. Bu bilinci buradaki öğrencilerden başlatmış olacağız. Onların bu koduna daha hassas olmalarını onlara aşılarsak bu konuyu en güzel şekilde aşacağım konusundayım” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ ile kreş görevlileri katıldı.

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