Evde mangal keyfi yangına neden oldu Depo olarak kullanılan evde yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depo olarak kullanılan evde mangal keyfi yangınla son buldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik olurken çok sayıda malzeme ile ayakkabı ve giysiler yanarak kül oldu.



Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci el ayakkabı ve giysilerin içerisinde bulunduğu depo olarak kullanılan evde, mangal keyfi yapmak isteyen ev sahibi, mangal ateşinin etrafa sıçramasıyla evi yaktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan bir kadın iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası evde bulunan çok sayıda malzeme ile ayakkabı ve giysiler yanarak kül oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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