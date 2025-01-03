Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramalarda, 10 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi
        Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi
        Kanaat önderini, ayrı yaşadığı eşinin yanına tüfekle giderken kendisini dur...
        Kanaat önderini, ayrı yaşadığı eşinin yanına tüfekle giderken kendisini dur...
        Kanaat önderini, tüfekle ayrı yaşadığı eşinin yanına giderken kendisini dur...
        Kanaat önderini, tüfekle ayrı yaşadığı eşinin yanına giderken kendisini dur...
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü