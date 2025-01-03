Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, 10 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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