Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki programa da yoğun katılım oldu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Camiyi dolduran cemaate hitap eden İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili'nin, üç ayların ve yeni miladi yılın hayırlara, güzelliklere, berekete ve huzura vesile olmasını diledi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

İnsan ömründe özel geceler, aylar ve zamanlar bulunduğunu vurgulayan Dolu, bu zamanın kıymetlisinin üç aylar ve bu gece idrak edilen Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Üç ayları iyi değerlendirmek gerektiğini dile getiren Dolu, Kur'an'la, namazla oruçla ve ibadetle zaman geçirmek ve ramazan ayına hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

Bu gece günahların affı için dua etmek gerektiğine işaret eden Ramazan Dolu, "Çocuklarımız, ailemiz, yakınlarımız ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için el açıp dua etmek, insanlık için dua etmek gerekir." dedi.