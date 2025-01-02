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        Kanaat önderini, ayrı yaşadığı eşinin yanına tüfekle giderken kendisini durdurmak isteyince öldürmüş

        ŞANLIURFA'da, ayrı yaşadığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kanaat önderi Mahmut Ağan'ı (68) pompalı tüfekle öldüren İzzettin Karadağ (50), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:30
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        Kanaat önderini, ayrı yaşadığı eşinin yanına tüfekle giderken kendisini durdurmak isteyince öldürmüş
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        ŞANLIURFA'da, ayrı yaşadığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kanaat önderi Mahmut Ağan’ı (68) pompalı tüfekle öldüren İzzettin Karadağ (50), tutuklandı. Karadağ ifadesinde, “Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip, öldürdüm” dedi.

        Olay, salı akşamı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İzzettin Karadağ, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin kaldığı eve gitmek için yola çıktı. Bu sırada, bölgede kanaat önderi olarak tanınan Mahmut Ağan, Karadağ’ı durdurmak ve aralarında barış sağlamak amacıyla konuşmaya başladı. Kısa süreli konuşma tartışmaya dönüştü. İzzettin Karadağ, paltosunun altına gizlediği pompalı tüfekle kendisine engel olmak isteyen Mahmut Ağan’a ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Ağan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, Karadağ’ı, Eyyübiye Mahallesi’nde gizlendiği eve düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

        ‘BARIŞMAZLARSA ONLARI ÖLDÜRMEYİ KAFAMA KOYMUŞTUM’

        Karadağ, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Ancak yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip öldürdüm” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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