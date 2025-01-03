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        Göbeklitepe 2024'te 709 bin ziyaretçiyi ağırladı

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2024 yılında 709 bin 643 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:21
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        Göbeklitepe 2024'te 709 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2024 yılında 709 bin 643 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Ziyarete açıldığı 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle Göbeklitepe, 412 bin 378 ziyaretçiyi ağırlamayı başardı.

        Salgın nedeniyle 2020'de ziyaretçi sayısında beklenen ziyaretçi hedefi tutmadı ve ören yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştı.

        Tarihi ören yeri, 2022'de ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırarken, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel nedeniyle ziyaretçi sayısı 317 bin 253'e geriledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024'te en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri listesinde yer alan Göbeklitepe'yi, geçen yıl 709 bin 643 kişi gezdi.

        - "Büyük bir heyecanla insanlar gelmek istiyor"

        Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban, AA muhabirine, 2024'te turizmin Şanlıurfa ve bölge için çok olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

        Özellikle 2023'te deprem ve selin etkilerinin yanı sıra müzelerin açık olmaması nedeniyle istedikleri sayıda turist ağırlayamadıklarını aktaran Çoban, 2024'te bunu telafi ettiklerini ifade etti.

        Taştepeler Projesi'nden dolayı Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısında önceki yıla göre oldukça bir yükselme olduğunu anlatan Çoban, şunları kaydetti:

        "2024 yılında yaklaşık 710 bin ziyaretçi Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya geldi. Göbeklitepe'ye hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük bir heyecanla insanlar gelmek istiyor. Hatta önceden gelip görenlerden tekrar görmek isteyenler oldu. Özellikle kasım ayında dünyanın ilk neolitik kongresinin Şanlıurfa'da yapılması, yurt dışı anlamında da Göbeklitepe'ye ilgi çok oldu. 2025 yılında biz bu konuda oldukça umutluyuz. Dünya Neolitik Kongresi sonrası yurt dışı bağlantılarımızda özellikle acenteler ve birçok insan 2025 yılında Göbeklitepe, Karahantepe ve Taş Tepeler Projesinden dolayı Şanlıurfa'ya gelmek istiyorlar, bunu yakinen de biliyoruz."

        - "2025'te hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aşmak"

        Müslüm Çoban, Göbeklitepe sayesinde bölgedeki turizmcilerin ve esnafın olumlu yönde etkilendiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

        "2025 yılında hedefimiz inşallah 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aşmak. Çünkü kasım ayında yapılan Dünya Neolitik Kongresi sayesinde dünyada Göbektepe, Karahantepe ve Taştepeler Projesi'nin bilinirliği daha da arttı. 2025 yılında yurt dışında yapılacak birçok fuarda Göbeklitepe, Karahantepe ve Taş Tepeler Projesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından tanıtımlarının üst seviyede yapılmasıyla özellikle dünyadan daha çok turist ve misafiri ağırlamak istiyoruz."

        - "Herkesin mutlaka gezip ziyaret etmesi gereken bir yer"

        Adana'dan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen Hüseyin Özdemir, İstanbul ve Konya'dan misafirleriyle bölgeyi ziyarete geldiklerini söyledi.

        Göbeklitepe'nin önemli bir yer olduğunu anlatan Özdemir, "Misafirlerimizle geldik gördük. 12 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar var, herkesin mutlaka gezip ziyaret etmesi gereken bir yer. Atmosfer güzel. Göbeklitepe'yi internetten veya televizyondan izleyerek anlamak mümkün değil, buraya gelip bu atmosferi görmek lazım. Büyük bir emek var, tabi bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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