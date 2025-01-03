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        Viranşehirli öğrenci karikatür yarışmasında dereceye girdi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Atıcı, karikatür yarışmasında birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:32
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        Viranşehirli öğrenci karikatür yarışmasında dereceye girdi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Atıcı, karikatür yarışmasında birinci oldu.

        Viranşehir Anıt Şehit Atiye Türk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Fatmanur Atıcı, Boyabat Gençlik Merkezi ve Boyabat Akademi Spor Kulübü tarafından düzenlenen, deprem temalı yarışma da 698 eser arasından birinci oldu.

        Atıcı, yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisini bu süreçte destekleyen herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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