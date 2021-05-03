İpekböcekçiliği için çiftçiye tam destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliği yapmak isteyen vatandaşlara, gerekli malzeme dağıtımını tamamlayarak çiftçilere besleme konusunda da eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tarımın başkenti Şanlıurfa’da ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdi.

İpekböcekçiliği için Büyükşehir Belediyesine başvuran 77 çiftçiye, dut ağaçları kerevet, dut bıçkısı, termometre ve kireç dağıtımının ardından ipekböceği larvalarının dağıtımıyla beraber çiftçiler ipekböcekçiliği yetiştiriciliğine başladı.

İpekböcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında dut ağaçları, kerevet, dut bıçkısı, termometre ve kireç dağıtımının ardından ipekböceği larvalarının dağıtımıyla uzun soluklu projenin tüm aşamaları tamamlanmış olup, üreticilere besleme konusunda yerinde eğitim verildi.

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