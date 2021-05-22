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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin, silahlı kavgada yaralanları ziyaret etti

İHA

Vali Erin, silahlı kavgada yaralanları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek 3 kişin ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay sonrasında bölgeye giderek taraflara sükûnet çağrısında bulundu.
Olayın hemen ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Siverek’e giden Vali Erin, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada ailelerle görüşen Vali Erin, vahim olayın daha da büyümemesi için sükûnet çağrısı yaptı. Hastane ziyaretinin ardından Siverek Kaymakam Vekili Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Temaslarının ardından bir açıklamada bulunan Vali Erin, sabah 9.30 sularında Siverek’e bağlı Taşlı kırsal mahallesinde akraba olan aileler arasında ev yapımı meselesinden kaynaklanan silahlı kavga olayının meydana geldiğini ifade ederek, “Üç vatandaşımızı maalesef kaybettik. Yaralanan altı vatandaşımız var. Onlar da olayın hemen ardından 112 ekiplerince önce Siverek Devlet Hastanesine, ardından Şanlıurfa’daki hastanelere nakledildiler. Yaralıların hayati tehlikeleri yok. Olayın haber alınmasının hemen ardından Jandarma Komutanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, Kaymakamımız ve güvenlik birimlerimiz hem olayın yaşandığı köyde hem de hastanede faillerin yakalanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Ben de süratle Siverek ilçemize geldim ve hastaneyi ziyaret ettim. Şu anda Kaymakamlığımızda olayı takip ediyoruz. Adli soruşturma başlatıldı ve devam ediyor. Şu anda olay kontrol altındadır. Ancak üç vatandaşımız çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu” dedi.
Şanlıurfa’nın bu tür olaylarla anılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Vali Erin, “Bu konuda yürüyen ve tamamlanmak üzere olan bir projemiz var. Arazi kullanımı ve paylaşımından kaynaklı insan hayatına bu şekilde kıyılmasının önüne geçmek için alınması gereken tedbirleri içeren, sosyolojik boyutları da olan akademisyenler, sosyologlarla geliştirdiğimiz bir proje. Bu çalışmamız tamamlandıktan sonra, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan olaylara son vermek için alınması gereken önlemleri almış olacağız” diye konuştu.
Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Vali Erin, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların güvenlik güçlerince sürdürüldüğünü, en kısa sürede netice alınmasını ümit ettiklerini söyledi.

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