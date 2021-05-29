Hilvan'da arazi kavgası: Baba- oğul öldü, 1 yaralı (2)

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BABAOĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi´nde, arazi nedeniyle husumetli olduğu ileri sürülen aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba Adil Ökten ve oğlu Mahmut Ökten kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisine devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Hilvan Mustafa UFAK

2021-05-29 00:09:57



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