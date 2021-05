Akçakale Devlet Hastanesi başhekimi değişti

Akçakale Devlet Hastanesi başhekimliğine Op. Dr. Mehmet Gümer getirildi. Başhekimi ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Akçakale Devlet Hastanesinde Başhekim Emre Altıntaş yerine Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Mehmet Gümer getirildi. Başhekimi ziyaret edebn Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya hayırlı olsun temennisinde bulunarak sağlık hizmetleri için her konuda kendisine destek vereceklerini söyledi.

Eski Başhekim Emre Altıntaş’a bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yalçınkaya, "Çok büyük gayretlerini, hizmetlerini gördük. Genç bir kardeşimiz görev başında. Bundan sonraki çalışmaları o yürütecek. Biz de belediye olarak, bir başkan, bir abisi ve bir doktor babası olarak canla başla sağlık hizmetleri için elimizden geleni yapacağız. Pandemiden dolayı şartlar bütün dünyada maalesef çok kötü. Cephe hattında doktorlar var. Kendilerine minnettarız. Canlarını ortaya koyuyorlar. Arkasından ateş hattında belediyeler var. Gece gündüz hizmet veren belediyeler de bu ateşin içerisinde. Yakın zamanda bu pandemi felaketi biter, hayat normal akışına döner ve inşallah herkese huzur ve sükunet içerisinde yeni bir hayat diliyoruz herkese" dedi.

Ziyaret ve desteklerinden dolayı Başkan Yalçınkaya teşekkür eden Başhekim Op. Dr. Gümer ise “Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Her zaman her ihtiyacımızda belediye olarak yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ederim. Desteğinin devam edeceğinden şüphemiz yok” diye konuştu.

