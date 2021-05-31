15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan yol ve kavşakta düzenleme çalışması başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak kapatılan yol ve kavşağın tekrardan trafiğe açılması için çalışmalar başladı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, yol güzergahında ilçe kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının bulunduğu Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Beton bariyerlerin konulduğu yolda, trafikte aksamalar yaşanıyordu.

Bölge esnafının da tepkisini çeken durum sonrası, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın girişimiyle yapılan görüşmelerin ardından bulvar ve caddede yeniden düzenleme başladı. Siverek Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı iş birliği ile yapılan çalışma kapsamında bulvar ve cadde yeniden trafiğe açılacak. 15 Temmuz Demokrasi Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla daha estetik bir görünüme kavuşacak olan kavşak, aynı zamanda trafiğin de büyük oranda rahatlamasına yardımcı olacak.

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaş ve esnaftan gelen taleplerin imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturulduğu vurgulandı. Esnaf Gürsel Yiğiter, ”2016 yılından beri, hain darbe girişiminden sonra caddemiz trafiğe kapatıldı. O günden bu güne kadar cadde kısmi olarak açılmasına rağmen, tamamen açılmamıştı ve biz esnafları mağdur ediyordu. Biz esnaf olarak gerekli tüm birimlere müracaat ederek, caddenin açılması talebinde bulunduk. Sağ olsun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz işbirliğiyle şuan ki kapalı olan caddemiz açılıyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf Ahmet Selaniş de, ”Caddemiz 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatıldı, esnaf olarak çok mağdur olduk, valiliğe, Kaymakamlığa, belediyeye gittik ve çok şükür sonunda caddemiz açılıyor, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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