Şanlıurfa´da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Harran ilçesinde, mahalledeki düğünde akrabalar arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Harran'a bağlı Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, bilinmeyen nedenle akraba aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Salih A., Şevval K., Ahmet K., Merve A. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-06-19 16:48:15
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