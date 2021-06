Karaköprü’de yüzme havuzu çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı kapalı yüzme havuzu çalışmaları tam gaz devam ederken, çalışmaları inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli havuzun bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Karaköprü Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı 6 bin metrekare alanda yapılan olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Doğukent Mahallesi'ndeki havuz inşaatını ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çalışmalarla ilgili bilgi alırken, yüklenici firmaya çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi ve bir an önce tamamlanması konusunda talimat verdi.

İnceleme sırasında konuşan Baydilli, Karaköprü’de ihtiyaçların ve vatandaşların taleplerinin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Baydilli, “Seçim döneminde söz verdiğimiz, yapılması yönünde vatandaşlarımızdan yoğun talep aldığımız kapalı yüzme havuzumuzu çok şükür ki ilçemize kazandırıyoruz. Çalışmaları inceledik ve gerçekten hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. İnşallah yüklenici firmanın gayretiyle belirttiğimiz tarihten önce bitirip hizmete sunmaya çalışacağız. Tabi bu sadece bir yüzme havuzu değil, 6 bin metrekare alanın bin metrekaresi havuz ve geri kalan 5 bin metrekaresinde fitness alanı, oyun grupları ve yeşil alan olacak. Bir nevi bir kompleksi ilçemize kazandırıyoruz. Karaköprü’müz her şeyin en iyisine layıktır, biz de en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Yoğun çalışmalarından dolayı yüklenici firmamıza ve ilgili personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Baydilli, havuz inşaatı incelemesi sırasında yüklenici firma yetkilisinden yapılan ve yapılacak olan işlemlerle ilgili bilgi alırken, çalışmaların hızlı bir şekilde sürmesi konusunda talimat verdi.

