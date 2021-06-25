Balıklıgöl, YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenci ve velileri, Balıklıgöl ve türbelere akın ederek dua etti.

YKS'nin ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenci ve velisi Balıklıgöl'e giderek dua etti. Balıklara yem atan öğrenciler, daha sonra kentteki türbeleri ziyaret ederek dua etti. Öğrencilerden Melek Yiğit, Hacı Kerim Türbesi'nde YKS'de başarılı olmak için dua ettiğini söyledi.

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