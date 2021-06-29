Şanlıurfa'ya gelen turistler, sıra gecelerinde eğleniyor



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE'nin inanç ve kültür turizmi alanında en önde gelen kentlerinden Şanlıurfa'da normalleşmeyle birlikte konukevlerinde düzenlenen sıra gecesi eğlenceleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan işletmelerde, normalleşme ile yeniden eski günlere dönülmeye başlandı. Şanlıurfa müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konukevleri ile bazı otellerde düzenlenen sıra geceleri de turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gündüzleri kentin tarihi mekanlarını gezen turistler, geceleri kentle özdeşleşen sıra gecesi programlarına katılıp, yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek, kebap, çiğ köfte ve tatlı yiyor.

Konukevlerinde uzun aradan sonra sahne alan ses sanatçısı İbrahim Halil Bulut, sıra geceleri ile yeniden eski günlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kente gelen turistlerin tarihi mekanları dolaştıktan sonra sıra gecelerinde eğlendiğini anlatan Bulut, "Turistler, şehrimize gelince türkü dinleyerek, çiğ köfte ve tatlı yemek istiyor. Sıra gecesine katılan turistlerin büyük bölümü de geceyi Şanlıurfa'da geçiriyor. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan işletmeler, normalleşme ile yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Sıra gecelerinin yeniden başlamasına turistler kadar biz de sevindik" dedi.

Kenti dolaştıktan sonra sıra gecesine katılan Kübra Çiçek ise "Şanlıurfa´da geceler bir başka güzel oluyor. Sıra gecesi ekiplerinin performansı bizleri çok etkiledi. Gündüz şehrin etkileyici tarihi mekanlarını dolaştıktan sonra sıra gecesinde stres atarak yorgunluğumuzu giderdik ve gönlümüzce eğlendik" diye konuştu.

Konukevi işletmecilerinden İbrahim Sarısu ise normalleşme ile kente turistlerin gelmeye başladığını söyledi. 1 Temmuz öncesi yoğun rezervasyon aldıklarını da anlatan Sarısu, "Son zamanlarda temmuz ayı için yoğun rezervasyonlar almaya başladık. Yoğun talepler bizleri mutlu ediyor. Eylül ayı itibarıyla daha yoğun bir turizm faaliyetinin olacağını tahmin ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-06-29 09:22:27



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