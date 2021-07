Şanlıurfa protokolünden Kurban Bayramı mesajı

Şanlıurfa protokolü Kurban Bayramı vesilesiyle birer mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlardan özel olarak ricalarda bulundu. Kurban Bayramının bir ibadet olduğu kadar, toplumu yakınlaştıran bir vecibe olduğunu hatırlatan Vali Erin, vatandaşları korona virüs salgınına karşı aşı olmaya davet ederek, temizlik ve trafik konusunda da hassasiyet gösterilmesini istedi. Vali Erin mesajında, “Manevi dünyamızı güzellik ve ihsanlarıyla saran mübarek günlerden olan bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Yaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelen kurban, bir ibadet olarak asırlardan bu yana milletimizin simgesi ve şiarı olmuş, dini hayatımızda önemli bir yer tutmuştur. Kurban, Allah rızasını kazanmak maksadıyla maddi gücü yetenlerin yerine getirdiği bir ibadet olduğu kadar, toplumdaki yardımlaşma, dayanışma, fedakârlıkta bulunma anlayışını yaşatan, başta yakın akrabalar, komşular ve tanıdık tanımadık insanlarla yakınlaşmaya da vesile olan bir vecibedir. Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüs salgını nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramının ardından, Kurban Bayramı’nı bu ayın başından itibaren hayata geçirilen normalleşme süreci ile özlediğimiz şekilde yaşayacağız. Siz değerli Şanlıurfalı kardeşlerimden özellikle istirham ediyorum ki, bu bayram birbirimize daha yakın olma imkânına rağmen, bayramlaşmak amacıyla bir araya gelinen her alanda salgın tedbirleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Bayram münasebeti ile bir araya geldiğimiz dost ve akrabalarımızı, salgına karşı mücadelede en etkili yöntem olan aşı konusunda ikna etmeye çalışalım. Bayram tatili süresince hastanelerimizde randevusuz aşı imkânımız devam edecektir. Şimdiye kadar ülkemiz genelinde 60 milyon doz, dünya genelinde ise 4 milyarın üzerinde aşı uygulanmış ve salgının etkisini yüzde 90’ın üzerinde kırdığı ispatlanmıştır. Ülkemiz aşılanma ortalaması yüzde 60’ın üzerinde iken, Şanlıurfa’nın yüzde 30 civarında kalmasının, millet olarak bizlere yakışan bir durum olmadığını üzülerek belirtmek istiyorum. Yine mübarek bayram vesilesi ile başta sağlık teşkilatımız olmak üzere, güvenlik, temizlik, trafik konularında da her türlü tedbiri kamu kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle koordinasyon içerisinde almış bulunmaktayız. Kurban kesim yerlerinin dışında kurban kesilmemesi, kesim yerlerinin bir ibadet şuuru ve bilinciyle kullanılması, çevreyi kirletecek davranışlardan kaçınılmasını özellikle rica ediyorum. Bayram tatili süresince milletimizin can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak için, tüm karayollarımızda, şehir giriş çıkışlarımızda trafik denetimleri artırılmış olarak devam edecektir. Bayram sevincinin kan ve acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini de hatırlatıyorum. Bu vesile ile başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın şehrimize ve ülkemize barış, huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı münasebetiyle paylaştığı mesajında “Kurban Bayramı’nın Şanlıurfa’mız ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu bayram yardımlaşma ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirelim” ifadelerini kullandı.

Beyazgül mesajının devamında ise "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, birbirimize olan sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirmek, kardeşliğimizi daha da derinleştirmek için bayramlar; önemli bir fırsattır. Kurban ise, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan; Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık, onun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Kurbanlarımızı; akrabalarımızla, komşularımızla, yetim ve öksüz, yoksul ve kimsesiz kardeşlerimizle paylaşarak Kurban Bayramının maneviyatını birlikte yaşayalım. Peygamberler Şehri olarak paylaşmayı, misafir etmeyi ve misafir olmayı seven bir toplum olduğu herkesçe bilinmektedir. “Hep birlikte bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın neşesini, sevincini ve bereketini yaşadığımız bu günlerde kırgınlıkları unutarak küçüklerimize sevgide büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim. Ekmeği paylaşmanın, hoşgörüyü hâkim kılmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Değerli hemşerilerim, bizleri Kurban Bayramına eriştiren Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Tüm Dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınından dolayı anne ve babalarımızın ellerini öpemedik, çocuklarımıza doyasıya sarılamadık belki ama bu bizim elimizde eğer aşılarımızı olur maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edersek bu salgının üstesinden geleceğimize ve sevdiklerimize sıkı sıkı sarılacağımız günlerin geleceğine inancım tamdır. Şanlıurfalı hemşerilerim başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramını tebrik ediyor, böylesi anlamlı günlerde kuvvetlenen kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesini dileyerek herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise mesajında, bayramın sadece kurban eti değil mutluluğu ve muhabbeti paylaşmaya da vesile olmasını diledi. Baydilli beydilli mesajında ise "Birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı dönemlerden olay bayramlardan birine daha ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İki yıldır pandemi nedeniyle bayramları kucaklaşarak, yakınlaşarak geçiremesek de bayramın güzelliklerini, paylaşımını hissediyoruz. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bu Kurban Bayramı’nda sadece kurban etlerini değil mutluluğumuzu ve muhabbetimizi de paylaşalım. Bu bayramda kısıtlamalar olmasa da pandemi tehlikesi sürdüğü için dikkatli olalım, trafikte dikkat edip kurallara uyalım ki bayramımız hüzne dönmesin. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın sağlık ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" denildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Bayram mesajında ise “Bayramlarımız, insanlar arasındaki dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların son bulduğu, sevginin, kardeşliğin ve birlik beraberlik duygularının hakim olduğu özel gönlerdir. Bizler kurban bayramının anlamını iyi bir şekilde idrak etmeliyiz. Bir kurban bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak ta zor günlerden geçiyoruz. Henüz tam anlamıyla pandemi sürecini geride bırakmış değiliz. Bu Kurban bayramında da daha dikkatli olmamız, sosyal mesafe, maske ve hijyene özen göstermemiz lazım. Sevdiklerimizle, ailemizle, dostlarımız ve arkadaşlarınızla doya doya güzel geçireceğimiz bayramlarımız olacak inşallah. Bu mübarek günlerin de korona virüs salgının son bulmasına vesile olacak günler olarak görmek isteriz. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Personelimiz tüm bayram boyunca vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda bayramlarını geçirmeleri adına sahada olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle başta Eyyübiye ve Şanlıurfalı hemşerilerimiz ile tüm İslam coğrafyasının mübarek kurban bayramını kutluyorum” ifadeleri kullanıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mesajında, "Hz. İbrahim’in canından olan Hz. İsmail’i feda etmekten geri durmayan cömertliğine karşılık, Allah’ın dünyada Allah için vermekten imtina etmeyenlere verdiği bir hediyedir” ifadeleri yer aldı. Canpolat'ın mesajının devamında ise, "Müslümanlara has kılınmış mübarek zamanlardan olan Kurban Bayramı, Allah’ın kullarına lütuf olarak verdiklerine karşılık bir şükrün ifadesidir. Bayramlarımız, maddi külfet olmaktan öte, insanın mana dünyasının bencillikten çıkıp diğerkâm olmasını sağlayan müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı, sahip olduğu nimetlerden esirgemeyen cömertlerin kardeşleriyle paylaşması için Allah rızasına koşulan İslam aleminin bayramıdır. Hz. İbrahim’in canından olan Hz. İsmail’i feda etmekten geri durmayan cömertliğine karşılık, Allah’ın dünyada Allah için vermekten imtina etmeyenlere verdiği bir hediyedir. Kurban ne et ne kandır, kurban Allah’a yakınlaşmak olduğu kadar, Müslümanların da paylaşarak birbirine yakınlaşmasını sağlayan bir ibadettir. İslam aleminin hep birlikte kutladığı bu mübarek zamanlarda, kesilen kurbanların İslam aleminin birliğine ve dayanışmasına vesile olmasını temenni ederim. Bu duygularla, Yüce Allah’tan kesilen kurbanların O’nun rızasına tekabül etmesini diler, Haliliye ilçemiz sakinlerinin başta olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlarım. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperek sağlıkla, huzurla, nice mutlu bayramlar dilerim. Haliliye Belediyesi olarak da, Kurban Bayramı dolayısıyla tam kadro sahada olacağımızı ifade eder, Kurban Bayramımızı kutlarım" denildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajında, "Kurban Bayramı’nın; Türk milleti, İslam dünyası ve bütün insanlık için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurbanların kesildiği, fakirlerin gözetildiği, akrabaların, komşuların, arkadaşların hatırlandığı ve ziyaret edildiği bu kutlu günlerde, millet olarak birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, dargınlıkları aradan kaldırıp yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı günlerdir. Böyle günlerde, yanı başımızdan başlayarak bu bayram iklimini elimizin uzandığı her yere taşımalı, yaşanan acıları da sevinçlerimiz gibi paylaşmalıyız. Dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren, sıkıntı ve kaygılardan uzaklaştıran, ortak duygularda buluşturan bayramlar, huzur ve coşku kaynağıdır. Huzur ve barışın egemen olduğu, adalet ve hukukun gözetildiği, savaş, terör ve yoksulluğun geride kaldığı bir dünya için bayramların, insanlık âlemine, insanca yaşamak adına, yeni imkânlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, yalnızlaşan modern insanlara, kendini ve çevreyi fark etme imkânı sağlar. Topluma sevgiyi ve dostluğu paylaşma imkânı sunar. Bayramlar, milli ve dini hislerimizi arttıran, akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal hayatı canlandıran özel günlerdir. Kardeşlik ve dostluk bağlarımızı güçlendiren Kurban Bayramı’nın; milletimize huzur, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temennisi ile tüm Ceylanpınarlı hemşerilerimin bayramlarını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında uzun zamandır Ortadoğu’da yaşanan kaosa dikkat çekerek “Savaşsız, gözyaşı, elem ve kederin olmadığı bir bayram dileğiyle nice bayramlara" ifadelerini kullandı. Yalçınkaya mesajının devamında ise, "Kurban Bayramı ve bütün bayramlar aşağı yukarı 20 yıldır hep bize elem ve keder verdi. Bayram sevinçtir, bayram birleşmedir, bayram dağıtmadır, birliktir. Fakat emperyalist ülkelerin saldırısı maalesef Ortadoğu coğrafyasını paramparça etti. İslam alemine bu bayramları yas gününe çevirdi. Suriye’yi paramparça ettiler, Irak’ı, Yemen’i, Libya ve Lübnan’ı… Bütün bu felaket altında Türk millet olumsuz bu şartları yaşayan kardeşlerine elindekini, avucundakini yetiştirmek için canla başla çalışmakta. Bayram münasebetiyle bütün İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyoruz. Savaşsız, gözyaşı, elem ve kederin olmadığı bir bayram dileğiyle nice bayramlara. Herkese selam ve saygılar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

