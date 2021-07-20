Kurbanlıklar kesilirken çocuklar izledi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesildi. Aileleriyle alana giden bazı çocuklar ise kurbanlıkların kesimini izledi.

Kentte yaşayanlar, kurbanlıklarını, belediyelerin belirlediği noktalarda kestirdi. Sabah erken saatlerden itibaren kesim noktalarına gidenler, ibadetini yerine getirdi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen kurbanlık kesimleri, çocukların gözü önünde yapıldı. Çocukların, kurbanlık kesimlerini merakla izlemesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-07-20 12:18:49



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