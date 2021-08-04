Şanlıurfa ormanlarında yangın nöbeti Şanlıurfa’da ekipler orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor

Türkiye’nin birçok yerinde aynı anda başlayan orman yangınlarına karşı Şanlıurfa’da ekipler, gece gündüz nöbet tutuyor. El fenerleriyle ormanda gezen ekipler, olası bir yangına karşı önlem alıyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşı Şanlıurfa’da önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Valilik yayınladığı yazıyla ormanlık alanlara girişleri yasaklarken yangın ve sabotaj ihtimaline karşı hazırlık yapan ekipler, ormanlık alanlarda sabaha kadar nöbet tutuyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, dönüşümlü olarak 24 saat boyunca ormanlık alanlarda bekliyor. Yangın söndürme ve itfaiye araçlarıyla bölgeye giden ekipler, el feneri yardımıyla ağaçlık alanları kontrol ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Gurup Amiri Yasin Mengi, ormanlık alanda yangın çıkma ihtimaline karşı 24 saat boyunca nöbet tuttuklarını belirtti. El feneri yardımıyla etrafı sürekli kontrol ettiklerini belirten Mengi, son günlerde çıkan yangınların bütün ülkeyi üzdüğünü söyledi.

Yangınların çıkmaması için vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen Mengi, “Bu çıkan orman yangınları tamamen içimizi yakmıştır. Biz de Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı olarak tedbirlerimizi alıp çıkabilecek herhangi bir vakaya çabuk müdahale edebilmek için ormanlara yakın yerlerde araçlarımızla beraber bekliyoruz. Olur da kıvılcım, cam parçalarından dolayı herhangi bir yangın çıkarsa çabuk müdahale edebilmek için el feneri ile her tarafı kontrol ediyoruz. Bu son zamanlarda çıkan orman yangıları bizi üzmüştür, ülkemizi üzmüştür. Bu olayların olmaması için çaba sarf ediyoruz” dedi.



"İçimiz parçalanıyor"

Yangınlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu, inşaların evlerini kaybettiğini söyleyen Mengi, “Bu ağaçlar zaten bizim nefesimiz, her şeyimiz. Bu ormanlarımız gittiğinde bizim nefes almamız da daralıyor. O nedenle insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bir pikniğe gittiklerinde mangallarını ormanlara bırakıp gidiyorlar. Söndürüp oraları terk etsinler. Biz bunun tam olarak neden çıktığını bilemiyoruz fakat bakın bir hafta, 10 gündür Türkiye bu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bizim içimiz parçalanıyor. Hayvanlar, insanların malları bizleri tamamen üzmüştür. O nedenle vatandaşlarımız ormanlara gittikleri zaman dikkatli hareket ederlerse en azından bu bizim insani olarak görevimizdir. Bizim arkadaşlarımız şu anda Osmaniye’de, Manavgat’ta öyle bir hale gelmişler ki üzüntüden ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Karşılaştıkları manzara, diyorlar ki hayvanları mı anlatayım, insanları mı anlatayım. Allah bize bir daha böyle bir şey yaşatmasın fakat biz de tedbirlerimizi alalım, ormanlarımızı korumaya çalışalım” diye konuştu.

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