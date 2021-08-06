Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, devlet hastanesinde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesinden çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.
Birecik Devlet Hastanesi´nde dün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarına maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları, maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmeler ile vurmaya başladı. 8 güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, evde yakalanarak, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan 5 kişi, sorgulanmak üzere Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-06 10:23:25
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