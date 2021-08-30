Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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Anadolu topraklarındaki işgali sonlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, Şanlıurfa’da bir tören düzenlendi.

Osmanbey’deki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen törene, Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve tebrikat töreniyle sona erdi.

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