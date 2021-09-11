Şanlıurfa´da firari cinayet şüphelisi yakalandı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, 'kasten öldürme' suçundan firari H.D.'nin kırsal mahalledeki evde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-11 11:49:20



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