Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde GaziantepŞanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri’de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa’ya dönen Burhan B.’nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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