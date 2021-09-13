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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekinci’ye bir ödül daha

İHA

Ekinci’ye bir ödül daha

Viranşehir Belediyesi, bir dergi tarafından çok sayıda belediyenin katılımıyla düzenlenen yarışmada ‘Yarı olimpik yüzme havuzu’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir dergi tarafından ilçeye bağlı Şırnak Mahallesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu projesi ile ödüle layık görüldü. Malatya’da bir otelde düzenlenen ödül törenine, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda yerel yönetici katıldı. Başkan Ekinci ödülü TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın elinden aldı.
Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Ekinci, “Bu ödülü bize layık görerek, şahsımı onurlandıran ekibe ve oylarıyla bizleri destekleyen tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz, milletimiz, Viranşehir'imiz ve insanımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, daha öncede bir dernek tarafından yılın başarılı belediye başkanı seçilmişti.

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