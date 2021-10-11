Şanlıurfa´da öğrenci sevis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde öğrenci servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada İrem Çevik (15) isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gerdek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara yönetimindeki 80 EH 737 plakalı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa´ya sevk edilirken, diğer yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Bozova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıları ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-11 22:05:48



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