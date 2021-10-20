Akçakale zabıtasından fırınlara kapsamlı denetim

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Halk sağlığını gözeterek kapsamlı inceleme yapan ekiplere Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Emiroğlu öncülük etti. Ekipler ekmek gramajlarının ve hammaddelerin üretime uygunluğunu, işletmelerin hijyenik olup olmadığını kontrol etti. Bazı işletmelere yazılı uyarı yapan ekipler uyarılar dikkate alınmadığında cezai müeyyide uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu. Hijyen kurallarına uymayan bir esnafın da ekmek üretim işletmesi mühürlenerek kapatıldı. Denetimlere dair yazılı açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Bizim için öncelikli olan halkımızın sağlığıdır. Bunun içinde belirlenmiş kurallar var. Bu kurallara uyulmadığı takdirde ceza uygulamaktan kaçınmıyoruz. Esnafımız lütfen kurallara uysun. Kurallara uyulmayanlara af yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.