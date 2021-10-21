Otobüs ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa’da şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişiden Nusret Basmacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazanın otobüs içi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Akşam saatlerinde yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kameraya yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcuların koltuklarından fırlayarak savruldukları gözlendi.

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