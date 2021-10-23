Kuş, talepleri sahada dinlemeye devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam

ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra periyodik olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talepleri dinleyen Kuş, son olarak Batıkent Mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Beraberindekilerle birlikte esnafı tek tek dolaşan Kuş, kendisine iletilen talepleri ilgililere aktararak yerinde çözümler üretti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kuş, bir esnafın davetini kırmayarak kendilerine eşlik etti. Bir esnaf ziyareti esnasında okul zamanı dışında ailesine yardımcı olmak adına işletmecilikte yapan Halime Zehra ile tanışan ve alışveriş yapıp sıkı bir pazarlığa tutuşan Kuş, Halime Zehra’yı ailesiyle birlikte belediyeye davet etti. Sık sık esnaf ve

vatandaşlarla bir arada olup, taleplerini yerinde dinlediklerini ve çözümler ürettiklerini belirten Kuş, "İlçemizi esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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