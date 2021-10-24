Kazada 17 yaşındaki sürücü ile 2'si kardeşi 3 çocuk öldü



Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücü, 2 kardeşi ve 1 kuzeni hayatını kaybetti. 3 kardeş ile kuzenlerinin cenazeleri, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Siverek-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Siverek'teki yakınlarına gitmek isteyen ve ehliyeti olmayan Ümit Safi idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Çatak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ümit Safi ile araçtaki kardeşleri Abdusselam Safi (14), Muhammed Safi (4) ve kuzenleri Eyyüp Ensar Çetiz (9) yaralandı.

KURTARILAMADILAR

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Safi, dün akşam hayatını kaybetti. Bu sabah da Abdusselam Safi, Ümit Safi, Eyyüp Ensar Çetiz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. 3 kardeş ile kuzenlerinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-10-24 14:01:47



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