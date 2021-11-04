Şanlıurfa’da terör operasyonu 3 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan örgütsel malzeme geçişi organize eden 3 şüpheli, bir tabanca ve av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube görevlilerince yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiklerine ve terör örgütü ile irtibatlı olarak illegal yollardan örgütsel malzeme geçişi organize ettiklerine dair haklarında bilgi bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında bir adet tabanca, bir adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.