Yalçınkaya gece devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsal mahallede gece devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi.

Söz verdiği projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sahaya inerek de çalışmaları sık sık yerinde denetliyor.

Son olarak Çömlekçi Kırsal Mahallesi’ne giden Yalçınkaya, burada gece devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yalçınkaya ilçenin şantiyeye döndüğüne ve çalışmaların gece de devam ettiğine dikkat çekerek, “Belediyemiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayreti ile inşallah bu köyleri yılbaşına kadar toparlayacağız. Hizmeti köylerimizin ayağına getireceğiz. Köydeki vatandaşlarımızın bizden tek bir isteği var, içme suyu ve yoldur. Bunu esirgemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya ve beraberindekiler, mahalle sakinleri ile görüşüp talep ve önerilerini dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.

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