Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, atıl haldeki akaryakıt istasyonunun duvarının yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafetler çıktı.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınında atıl durumda olan akaryakıt istasyonunun duvarının yanına bırakılan valizi görenler, şüphe üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, bomba imha uzmanı istedi. Gelen bomba imha uzmanı polisler, valizi fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bazı vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayda, valizden kıyafetler çıktı. Polis valizi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-11-10 17:09:24
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