Maskot polislerden sınırdaki çocuklara sürpriz

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Suruç’ta maskot polisler, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi kapsamında çocuklara sürpriz yaptı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi kapsamında, Sevgi Anaokulu, Suruç Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 500 öğrenciye trafik kurallarını öğretmek ve trafik kültürü oluşturmak amacıyla çalışma yaptı. Çalışmada, emniyet kemeri, yaya geçitleri ve diğer trafik kuralları hakkında geleceğin teminatı olan çocuklara, polis maskotu kullanılarak, bilgi verildi. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik sonunda, trafik dedektifi kartı hediye edilerek, farkındalık oluşturuldu. Yine minik öğrenciler de maskot polise sarılıp, çizdikleri resimleri vermek için birbirleriyle yarıştı.

Şanlıurfa’nın diğer sınır ilçesi olan Ceylanpınar’da da polis ekipleri, sürücülere bilgilendirmede bulundu. Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim de polislerin bilgilendirme çalışmalarına katılarak, sürücülere emniyet kemeri, yaya geçitleri ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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