Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan 3 farklı araçta müşterek aramaya tabi tuttu. Yapılan aramada araçların muhtelif yerlerinde toplamda bin 700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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