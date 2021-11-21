Haliliye Belediyesi tanıtım festivalinde yerini aldı

Haliliye Belediyesi, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen festival ve tanıtım günlerinde hem Haliliye’nin tarihi ve turistik yönünü hem de gençlik faaliyetlerinin tanıtımını yaptı.

Ankara Başkent Millet Bahçesinde, 16 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde, Haliliye Belediyesi de yerini aldı. Göbeklitepe ve Karahantepe’yi Ankaralı’lara tanıtan Haliliye Belediyesi, ilçede yürütülen gençlik faaliyetlerini de kurulan stantta tanıttı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvasına da katılan Haliliye Belediyespor Masa Tenisi Takımı, takım halinde 3’üncü olarak bronz madalya sahibi oldu. Haliliye Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları Ekibi de, sahne alarak ilgiyi üzerine çekti.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul Maltepe’de düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde de, Haliliye Belediyesi yerini aldı. Maltepe etkinlik alanında 18 21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde Şanlıurfa’nın ve Haliliye’nin tanıtımı yapıldı. Etkinlik alanında oluşturulan sahneden Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan Göbeklitepe ve Karahantepe’nin tanıtım filmleri sahnelendi.

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