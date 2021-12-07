Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada yapılan baskınlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 340 gram eroin, 770 gram esrar, 281 uyuşturucu hap, 240 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 4 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 385 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-12-07 14:56:43
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