Öz İplik İş Sendikası’nın Şanlıurfa Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve işçilerin davul, zurna eşliğinde halay çekmesiyle açıldı.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası 20’nci şubesini Şanlıurfa’da açtı. Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen açılışa, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa İl Başkanı Veli Belet, Hakİş Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Hizmetİş Sendikası Şanlıurfa 2 No'lu Şube Başkanı Bozan İzol, Öz İplik İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile Öz İplik İş Sendikasının dört bir yanından gelen şube, bölge, il, ilçe başkanları ve işçiler katıldı. Okunan duanın ardından açılış merasimine geçildi.

Davul, zurna eşliğinde yönetim ve işçilerin halay çektiği açılış sonrası açıklamada bulunan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, işçilerin dertlerini, sıkıntılarını aştıkları il başkanlığında dinlemeye hazır olduklarını söyledi. Genel Başkanı Rafi Ay, açıklamasının devamında, “Arkadaşlar, değerli emekçiler ve emek dostları bugün Öz İplik İş Sendikası’nın Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını yapıyoruz. Bir işçi hareketi olan Öz İplik İş Sendikası'nın 20’nci şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok kıymetlidir. Şanlıurfa bizim için çok kıymetlidir. Niye çok kıymetli, çünkü Şanlıurfa tekstilin parlayan yıldızıdır. Daha önce pamukla anılan Şanlıurfa artık tekstil üretimi ile anılmaya başlandı. Yaklaşık 200 tekstil fabrikasının olduğu Şanlıurfa'da biz de bir şube açmanın gururunu yaşıyoruz. Burası Urfa'da yaşayan tüm tekstil işçilerini evidir. Sendikamızın üyesi olsun, olmasın ya da tekstil sektöründe çalışsın, çalışmasın tüm emekçilerin evidir. Tüm işçileri muhakkak sendikamıza bekliyoruz. Biz burada onların sorunlarını konuşmaya, onların dertlerini dinlemeye hazırız” dedi.

Öz İplik İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Veli Belet ise “Bugün burada açtığımız il başkanlığımızın çatısı altında tüm işçilerimizin sorunlarını dinlemeye hazırız. İşçilerimizin yanındayız, arkalarındayız. Tüm işçilerimizi il başkanlığımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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